250 milyon lira vurgun yapan avukat tarlada yakalandı - Son Dakika
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250 milyon lira vurgun yapan avukat tarlada yakalandı

03.04.2022 16:48

250 milyon lira vurgun yapan avukat tarlada yakalandıANKARA Ankara'da, icra avukatlığı yapan Osman Gökmen'in boş senetlere imza attırdığı ve sahte senetlerle icra takibi başlatarak 250 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

250 milyon lira vurgun yapan avukat tarlada yakalandı

ANKARA Ankara'da, icra avukatlığı yapan Osman Gökmen'in boş senetlere imza attırdığı ve sahte senetlerle icra takibi başlatarak 250 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Kendisini saklandığı yerde bulan polisleri gören Gökmen, duvardan atlayarak tarlaya kaçtı ancak polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla kıskıvrak yakalandı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte senet düzenleyerek icra takibi başlatan şüphelilere yönelik 1 yıllık çalışmasının ardından eş zamanlı operasyon düzenlemişti. "Pencere" yöntemi ile boş senetlere imza attırıp 20 kişiyi dolandıran 2'si avukat 5 kişi gözaltına alınmıştı.

İcra avukatı Osman Gökmen'in hukuki olarak süreci yöneticisi hem de senetlerde alacaklı olarak ismi bulunan kişileri temin ederek 250 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği önü sürülmüştü. Ankara'da icra avukatı denilince akla ilk gelen kişilerden biri olan Gökmen'in bin 830 icra dosyası takip ettirdiği ve çok sayıda avukatı yanında çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Gökmen, kendine ait hukuk bürosuna dolandırdığı insanların kendisine zarar vermemesi için ofisinin girişine X-Ray cihazı koydurmuştu. Gökmen'in, ekiplerin aramasında mağdurlara ait senet ve çek koçanları, hileli yöntemlerle imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kılıç, balta, çok sayıda mermi ile kimlik belgelerini basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirilmişti.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli kontrol ile serbest bırakılan avukat Gökmen'i gözaltı almak için adresine gittiğinde asker arkadaşının yardımıyla kaçırıldığını belirledi. Mali polis, Gökmen'in Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde bir müteahhit ve oğlunun evinde saklandığını tespit etti. Binanın önünde polis ekiplerini gören avukat Gökmen, duvardan atlayarak kaçmaya başladı. "Dur" uyarısına rağmen tarlada koşmaya devam etti. Bunun üzerine polis, silahla havaya ateş açarak Gökmen'i yakaladı. Mali polis, avukat Osman Gökmen'in kaçma ve havaya silahla ateş açılma anını ilişkin dosya hazırladı.

Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından avukat Gökmen, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, avukat Gökmen'in kaçma ve havaya silahla ateş açılarak yakalanması görüntülerine rağmen "kaçma şüphesi yoktur" kararı ile adli kontrol ile tekrar serbest bıraktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Osman Gökmen'i serbest bırakan Hakimler hakkında inceleme başlattı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen bir mağdur, sahte senet üzerinden kendisinin dolandırdığı yönünde şikayette bulundu. Mali polis, çalışma başlatarak senette alacaklı olarak görünen kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde polisin 2 kez gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan avukat Osman Gökmen'in adını verdi. Şüpheli, "Avukat Osman bana geldi. Bu senedi senin üzerinden icraya vereceğiz, haberin olsun. Gerisi bende sen karışma. Bütün her şeyin sorumlusu avukat Osman Gökmen'dir" diye itirafta bulundu. Bunun üzerine mali polis, üçüncü kez avukat Gökmen'i gözaltına aldı. Emniyete getirilen Gökmen, susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından avukat Gökmen, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

250 milyon lira vurgun yapan avukat tarlada yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 250 milyon lira vurgun yapan avukat tarlada yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 250 milyon lira vurgun yapan avukat tarlada yakalandı - Son Dakika
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