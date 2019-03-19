Son Dakika Haberleri: 250 Minik El 250 Fidanı Toprakla Buluşturdu

250 Minik El 250 Fidanı Toprakla Buluşturdu

53 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı "Çevre Bilinci Geliştirme ve Çevre Eğitim Projesi" etkinlikleri kapsamında Malatya'nın ilk çocuk ormanını şehre kazandırdılar.

250 Minik El 250 Fidanı Toprakla Buluşturdu, System.String[]

Çocukların kendilerini geliştirmesi ve çevreye duyarlı olması amacıyla gerçekleştirilen "Çocuk Ormanı" etkinliğine Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Ergül, şube müdürleri, öğretmenler, anaokulu ve ilkokul öğrencileri katıldı.

Katı Atık Tesisimizde Malatya'nın ilk "Çocuk Ormanı"nı şehrimize kazandırmış olduk

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Ergül; "Çocukların kendini geliştirmesi ve çevreye duyarlı bireyler olması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu proje ile, bir şehrin tonlarca çöp yığınında geleceğin ormanını oluşturmak için 250 minik el ile 250 çam fidanının toprak ile buluşmasını sağladık. Çok değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuk Ormanımıza katkılarından dolayı öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böylece Katı Atık Tesisimizde Malatya'nın ilk "Çocuk Ormanı"nı şehrimize kazandırmış olduk" dedi.

Ergül, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yarınlarımızın daha aydınlık olması ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak bilinci ve sorumluluğunda; ilimizin sosyal refah düzeyini ve yaşam konforunu en üst seviyeye yükseltmek vizyonu ile yaptığımız bu çalışma, bundan sonraki süreçte minik eller için oluşturulmuş yeni 'Çocuk Orman'ları ile devam edeceğini belirti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:54 Kaynak: Bültenler

Malatya, Güncel
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