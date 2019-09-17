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250 NK Kupası Başlıyor

1 saat önce

Uşak'ta 21-22 Eylül tarihlerinde Süpermoto yarış pistinde 250 NK Kupası 1. etap yarışları başlıyor.

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Uşak'ta 21-22 Eylül tarihlerinde Süpermoto yarış pistinde 250 NK Kupası 1. etap yarışları başlıyor.


Uğur Motorlu Araçlar ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen CF Moto 250 Kupası'nda yarışacak sporcular ilk kez yarış heyecanı yaşayacak. Geleceğin yarışçılarının yetişeceği CF Moto 250 Kupası'nda seçmeleri kazanıp, eğitimlere katılan sporcular, Süpermoto Pisti'nde yeteneklerini sergileyecekler.


CF Moto 250 NK Kupası'nda da büyük heyecan yaşanacak. Nisan ayında ilk seçmelerin yapıldığı 50 genç arasından seçilen en yetenekli 15 yarışçı adayı 1,370 metre uzunluğundaki pistte bütün hünerlerini sergileyecek. Motor sporlarının en keskin virajlarında çekişmeli mücadelelerinin yaşanacağı süpermoto yarışlarında izleyenler heyecana ortak olacak. - UŞAK

Motosiklet, Türkiye, Eylül, Uşak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
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