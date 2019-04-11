Son Dakika Haberleri: 250 Öğrenci Foto Safari Yapacak

250 Öğrenci Foto Safari Yapacak

19 dakika önce

Tokat'ta 250 öğrenci foto safari yaparak şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştirecek.

250 Öğrenci Foto Safari Yapacak, System.String[]
Tokat'ta 250 öğrenci foto safari yaparak şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştirecek.

Tokat Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında düzenlenen 'Çocukların Gözünden Tokat Fotoğraf Şenliği'ne Tokat merkez ve ilçelerden katılan 250 öğrenci fotoğraf çekme teknikleri ile ilgili aldıkları eğitimlerini tamamladı. Tokat Valisi Ozan Balcı, Yağbasan Medresesinde fotoğraf çekme teknikleri ile ilgili eğitimlerini tamamlayan öğrencilerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de katıldığı programda Vali Balcı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrenciler Almus, Çevreli, Akarçay, Pazar, Değirmendere, Tokat merkez olmak üzere farklı bölgede çekim yapacaklar. Öğrencilerin çektikleri fotoğraflar jüri tarafından seçilerek çeşitli hediyeler takdim edilecek. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:43 Kaynak: İHA
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