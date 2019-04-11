250 Öğrenci Foto Safari Yapacak
19 dakika önce
Tokat'ta 250 öğrenci foto safari yaparak şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştirecek.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:43 Kaynak: İHA
'ta 250 öğrenci foto safari yaparak şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştirecek.
Tokat Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında düzenlenen 'Çocukların Gözünden Tokat Fotoğraf Şenliği'ne Tokat merkez ve ilçelerden katılan 250 öğrenci fotoğraf çekme teknikleri ile ilgili aldıkları eğitimlerini tamamladı. Tokat Valisi Ozan Balcı
, Yağbasan
Medresesinde fotoğraf çekme teknikleri ile ilgili eğitimlerini tamamlayan öğrencilerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de katıldığı programda Vali Balcı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Öğrenciler Almus
, Çevreli
, Akarçay
, Pazar, Değirmendere
, Tokat merkez olmak üzere farklı bölgede çekim yapacaklar. Öğrencilerin çektikleri fotoğraflar jüri tarafından seçilerek çeşitli hediyeler takdim edilecek. - TOKAT
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