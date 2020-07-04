250 Seyahat Acentası Arkeoloji Müzesini Gezdi - Son Dakika

250 Seyahat Acentası Arkeoloji Müzesini Gezdi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla etkilenen turizm sektörünün tekrar canlandırılması amacıyla Aydın'da çalışmalar devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla etkilenen turizm sektörünün tekrar canlandırılması amacıyla Aydın'da çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Arkeoloji Müzesini gezen 250 seyahat acentesi Aydın'daki tarihi yerler hakkında detaylı bilgi aldı.

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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) iç turizmi hareketlendirmek amacıyla 250 bölge acentesini Aydın'da bir araya getirdi. Aydın'a gelen acentelere korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler, il genelinde bilgilendirme ve tanıtım çalışması yapıldı. Kuşadası'nda başlayan tanıtım etkinliğinin bugünkü durağı ise Aydın Arkeoloji Müzesi oldu. Rehber eşliğinde müzeyi gezerek sergilenen tarihi eserler hakkında detaylı bilgi alan misafirler, Aydın'ın tarihi dokusunu keşfetti. Müzeden sonra Arapapıştı Kanyonu'nda düzenlenecek tekne turu ile devam eden etkinlik Nysa Antik Kenti'nin de gezilmesi ile son bulacak. Aydın Arkeoloji Müzesi'ni gezen misafirlere, müze müdürlüğü tarafından da hatıra olması adına Aydın Arkeoloji Müzesi Sikkesi basılarak hediye edildi.

"İç turizmi canlandırmayı hedefliyoruz"

Korona virüs sonrası krizden çıkmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerine dikkat çeken TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan; "TÜRSAB olarak ülke genelinde 35 bölgemiz bulunmakta ve Aydın bölgesi olarak çok güzel bir çalışmaya imza attık. Normalleşme süreci ile birlikte acentalarımıza tkrar ilimizi tanıtalım ve iç turizmimizi canlandıralım amacıyla böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bu kapsamda 12 bölgemizi buraya davet ettik. 3 günlük bir programımız oldu. İlk gün Kuşadası merkezini ve otellerimizi gezdirdik. Covid-19 kapsamında otellerimizde alınan önlemlerimizi gösterdik. Bizlere gönderecekleri misafirlerin burada nasıl ağırlanacakları ve karşılanacakları hakkındaki tüm bilgileri verdik. Yaklaşık 250 meslektaşımız burada bulunuyor. İkinci günümüzde de Didime geçerek, Apollon Tapınağı, Milet Antik Kenti ve Altınkum Plajını gezdik. Bugün de il merkezimize gelerek Arkeoloji Müzemizi gezdik ve buradaki eserler hakkında detaylı bilgiler aldık. Buradan sonraki durağımız ise yeni bir ürünümüz olan Arapapıştı Kanyonu olacak. Orada da bir tekne turumuz olacak. Orayı merak ediyor meslektaşlarımız, çünkü o bölgeyi bilmeyenler de var ve bizler de bu doğal güzelliği olan yerimizi de tanıtacağız. Son durağımız da Sultanhisar'da bulunan Nysa Antik Kentimiz olacak. Umut ediyoruz ki bu etkinliğimiz bölgemiz açısından faydalı ve 2020 yılı içinde iç turizmimizi birazcık hareketlendirmeye destek olacak" dedi.

"Böyle organizasyonları çok önemsiyoruz"

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ise; "Bugün birçok ilimizden gelen TÜRSAB üyelerini ağırladık ve yaklaşık 1,5 saatlik bir tanıtım gezisi düzenledik. Gelen misafirlerimize Aydın Müzemizin hatıra sikkesini bastırdık ve hediye ettik. Bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz ve bu tür organizasyonlarla birlikte ilimize gelecek ziyaretçi sayısında büyük bir artış olacağına inanıyoruz" dedi. Aydın Arkeoloji Müzesi hakkında da bilgi veren Yıldız; "Müzemizde 60 bin eser bulunmakta. Bunları yüzde 10'unu sergiliyoruz fakat her sene müzemizde düzenlemeler yaparak gelen misafirlerimizin daha farklı eserler görmesini sağlıyoruz. Müzemizde sadece eser sergilemesi yapmıyoruz. Aynı zamanda her ayın ilk Perşembe gününde konferanslar düzenliyoruz. Çocuklarımızda müze bilinci oluşturmak ve müzelere gelmesini sağlamak amacıyla da her hafta Çarşamba günü de çocuk etkinliklerimiz oluyor. Kısacası insanlarımızın müzelere sadece sergilenen eserleri görmek amacıyla değil bir kültürel faaliyet içerisinde gelmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir ve Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, gezinin gerçekleştirilmesi aşamasındaki desteklerinden dolayı Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer'e teşekkür plaketi verdi. - AYDIN

Koronavirüs, Arkeoloji, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 18:03 Kaynak: İHA

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