250 seyahat acentesi temsilcisi Didim'i gezdi - Son Dakika

250 seyahat acentesi temsilcisi Didim'i gezdi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) 2020 yılı İnfo gezisi kapsamında Kuşadası Bölgesel Temsil kurulunun (BTK) organizasyonunda düzenlenen 3 günlük Aydın gezisi kapsamında yurt içinden 35 bölgeden 250 seyahat acentesi Didim'i gezdi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) 2020 yılı İnfo gezisi kapsamında Kuşadası Bölgesel Temsil kurulunun (BTK) organizasyonunda düzenlenen 3 günlük Aydın gezisi kapsamında yurt içinden 35 bölgeden 250 seyahat acentesi Didim'i gezdi.

20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu


Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde Didim'deki tarihi ve ören yerleri gezen seyahat acenteleri, gruplar halinde Apollon Tapınağını gezerek bilgiler aldı. Ardından dünyaca ünlü Altınkum plajını gezen seyahat acenteleri temsilcileri Milet antik gezisinin ardından Kuşadası'na geri döndü.


Apollon Tapınağı ziyaretinde grupları Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Öznur Gündoğdu, Didim Ticaret odası başkan vekili Hikmet Atilla, Aydın BTK yönetim kurulu üyesi Nazif Karakuş, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ve bazı seyahat acentesi temsilcileri karşıladı. Didim ziyaretine TÜRSAB Kuşadası BTK temsilcisi Eda Yurtcan ile BTK yöneticileri de katılarak, gruplara eşlik etti.


Didim gezisiyle ilgili değerlendirme yapan TÜRSAB Kuşadası BTK temsilcisi Eda Yurtcan Türkiye genelinde TÜRSAB'ın 35 bölgesi olduğunu ifade ederek "12 bölgemiz burada davetli, 3 günlük Aydın info gezisinde bugünü Didim'e ayırdık. Zaten seyahat acentelerimiz burayı biliyorlar. Aldığımız tedbirleri görsün istedik. Didim'in Apollon Tapınağını, Milet'ini gösterdik. Hem gezerek hem de görerek buraları tekrardan tanımalarını istedik" dedi.


"Bu turlar motivasyon turları"


Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise 2020 yılı için Türkiye olumlu sonuçlar bekliyordu. 2020 öncesinde inişli çıkışlı yıllar oldu. Biz 2020'yi iyi bir yıl olarak bekliyorduk ama maalesef bu virüs tüm dünyayı esir aldı ve herkesi eve kapattı. Şimdi yeni bir yaşam kuruluyor. Güncel yaşantımız değişti. Sağlıkla beraber ekonomide canlanmalı. Avrupa'dan Rusya'dan ve kıta Avrupası'ndan hareketler var. İnsan sağlığına riske düşürmeden bunlar yapılmalı. Maçtan önce burada bir ter antrenmanı yapıyoruz. Tüm acenteler burayı biliyor ama bunlar ısınma turları ve motivasyon turları. Burada kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah tüm dünya olarak sağlıklı, huzurlu ve virüssüz günlere doğru gideceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kuşadası, Türkiye, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 250 seyahat acentesi temsilcisi Didim'i gezdi - Son Dakika

Son Dakika

21:48 Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:08 ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
12:29
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 22:11:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 250 seyahat acentesi temsilcisi Didim'i gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]