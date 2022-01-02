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250 TL karşılığında sapıklık! İstanbul'da pedofili görüntü yayanlara operasyon - Son Dakika

250 TL karşılığında sapıklık! İstanbul'da pedofili görüntü yayanlara operasyon

02.01.2022 00:19
250 TL karşılığında sapıklık! İstanbul'da pedofili görüntü yayanlara operasyon

İstanbul'da sosyal medya üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri 250 TL'ye satan ve satın alan sapıklara yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında binlerce çocuğa ait görüntüleri satın alarak telefonuna yükleyen 9 şüpheli, dijital materyalleriyle birlikte gözaltına alınarak tutuklandı. Sapıklar hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor.

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na internet üzerinden gelen bilgi paylaşımında sosyal medya platformlarında çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerinin dağıtıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığının bildirilmesi üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYAYI KULLANMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca iki koldan yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını derinleştiren Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu sosyal paylaşım siteleri üzerinden çok sayıda çocuk istismarı içerikli profil oluşturulduğunu belirledi.

16 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çok yönlü araştırmalar ve delillendirmelerde, bu kişilerin çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen video dosyalarını gruplarda bulunan kullanıcılara para karşılığında sattıkları tespit edildi. İlk etapta söz konusu video dosyalarını satan ve satın alan 11 şüpheli şahıs tespit edilirken, ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyalar kapsamında 5 kişinin daha belirlendiği aktarıldı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, bu profiller üzerinden çocukların kullanıldığı cinsel içerikli müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında toplam 16 kişiye yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin devamında bu sabah İstanbul başta olmak üzere Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Ordu, Mersin, Kahramanmaraş ve Erzurum'da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 16 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

250 LİRA KARŞILIĞINDA SAPIKLIK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüphelilerin sosyal paylaşım uygulamasında 'ifşa' adı altında grup kurdukları, kurulan grupta küçük yaştaki çocuklara ait müstehcen görüntülerin satışa çıkarıldığı ve video başına 250 lira para talep edildiği anlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinde gruplara nasıl katıldıklarını bilmediklerini, zorla para istedikleri için hesaplara para göndermek zorunda kaldıkları ifade edildi.

10 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Mahmut T., isimli bir kullanıcının çocuklara ait müstehcen görüntülerin reklamını yaptığını, depoladığı istismar videolarını başka kullanıcılara gönderdiği anlatıldı. Videoların sosyal medyada ifşa olarak binlerce kez paylaşıldığı bu nedenle telefonuna yükledikleri kaydedildi. Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanan 9 pedofili hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

250 TL karşılığında sapıklık! İstanbul'da pedofili görüntü yayanlara operasyon
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İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 250 TL karşılığında sapıklık! İstanbul'da pedofili görüntü yayanlara operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: 250 TL karşılığında sapıklık! İstanbul'da pedofili görüntü yayanlara operasyon - Son Dakika
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