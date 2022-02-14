Üye Girişi
250 TL taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi; Direksiyon altında düğme tespiti - Son Dakika

250 TL taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi; Direksiyon altında düğme tespiti

14.02.2022 13:33
250 TL taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi; Direksiyon altında düğme tespiti

EMİNÖNÜ'nde bir taksici, Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getirirken denetime takıldı.

EMİNÖNÜ'nde bir taksici, Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getirirken denetime takıldı. Taksimetrede 250 TL yazması ekipleri şüphelendirdi. Araçta yapılan incelemede taksimetreye ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme bulundu. Taksi inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrollerde yapıldı. Denetimlerde 4 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksiciye de taksimetreden dolayı toplamda 3291 TL ceza kesildi.

DİREKSİYON ALTINDA ŞÜPHELENDİREN DÜĞME

Aksaray'dan aldığı turistleri Eminönü'ne getiren taksici denetime takıldı. Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı. Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü. Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı. Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu. Taksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi. Taksimetre ve emniyet kemerinden dolayı ceza kesilen taksici Osman Şahin, "Emniyet kemeri takamıyorum. Çocukluğumdan beri üzerimde bir stres var. Ondan dolayı takmıyorum. Durak yolcusu 20 TL zaten yabancı değil ki Türk yolcu. Yakın mesafe olduğu için açmadım. 20 TL tutuyor zaten. Abartılacak bir durum yok" dedi. Bir diğer taksi şoförü de yeni yolcu indirdiği için emniyet kemeri takmayı unuttuğunu söyledi.


YORUMLAR
500

Türk Lirası, Tragger, Eminönü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 250 TL taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi; Direksiyon altında düğme tespiti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabasında para karşılığı birlikte olduğu kızı öldürdü! Tam 2 yıl sonra karısına anlattı, şimdi demir parmaklıklar arkasında
12:29 Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
11:14 Maça gölge düşüren kavga! 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:39:28. #1.11#
SON DAKİKA: 250 TL taksimetre ücreti ekipleri şüphelendirdi; Direksiyon altında düğme tespiti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement