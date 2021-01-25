Son dakika haber | 2 bin 500 rakımlı dağda mahsur kalan vatandaş, 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber | 2 bin 500 rakımlı dağda mahsur kalan vatandaş, 4 saatte kurtarıldı

25.01.2021 18:47

Gelen son dakika haberine göre 2 bin 500 rakımlı dağda mahsur kalan vatandaş, 4 saatte kurtarıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç Köyünde ikamet eden Asker Karataş, buz tutan suyunun boru hattını açmak için çıktığı dağda mahsur kaldı.

2 bin 500 rakımlı dağda mahsur kalan vatandaş, 4 saatte kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç Köyünde ikamet eden Asker Karataş, buz tutan suyunun boru hattını açmak için çıktığı dağda mahsur kaldı.

Yüksekova'ya bağlı Ortaç Köyünde ikamet eden Asker Karataş, buz tutan okul suyunun boru hattını açmak için çıktığı dağda ayaklarının soğuktan uyuşması nedeniyle mahsur kaldı. Jandarmayı arayıp durumu bildirdikten sonra bölgeye Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Özel İdare, jandarma ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri sevk edildi. Yer yer 1 metreyi bulan ve 10 kilometrelik patika yolu ekipler 4 saat uğraşları sonucu açarak Karataş'a ulaştılar. Karataş'a olay yerinde ilk müdahalenin ardından aynı patika yolu ile AFAD'ın paletli Amfibik Arama Kurtarma Araçı köyde hazır bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim ettiler. Genel sağlık durumunun iyi olduğu Asker Karataş, hastaneye kaldırıldı.

Su arızası için sabah erkenden yola çıktığını ifade eden Asker Karataş, "Okulun suyu kesilmişti. İki üç gündür bende dedim bakayım. Orda mahsur kalınca jandarmayı aradım, sonra İl Özel İdare ekipleri, AFAD, UMKE, jandarma, Yüksekova Belediyesinin itfaiye kurtarma ekipleri yardım ettiler beni oradan çıkardılar. Allah razı olsun onlardan. Ayaklarımda sıkıntılar oluştu şükür şimdi iyiyim. Tüm ekiplere de beni kurtardıkları içinde teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika haber | 2 bin 500 rakımlı dağda mahsur kalan vatandaş, 4 saatte kurtarıldı
Son dakika haber | 2 bin 500 rakımlı dağda mahsur kalan vatandaş, 4 saatte kurtarıldı
Son dakika haber | 2 bin 500 rakımlı dağda mahsur kalan vatandaş, 4 saatte kurtarıldı
Son dakika haber | 2 bin 500 rakımlı dağda mahsur kalan vatandaş, 4 saatte kurtarıldı

Yüksekova, Karataş, Hakkari, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 2 bin 500 rakımlı dağda mahsur kalan vatandaş, 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika


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