2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı - Son Dakika

2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde hızlı tren hattı için yapılan kazı çalışmalarında elleri bağlı, yüzükoyun bir iskelet bulundu. 2000-2500 yıl önce yaşayan bu kişinin, bir cinayet sonucu öldürüldüğü tahmin ediliyor.

İngiltere'de hızlı tren hattı için yapılan kazıda bulunan iskelet, Demir Çağı'nda; 2000-2500 yıl önce yaşayan bir yetişkin erkeğe ait olduğu ve bu kişinin bir cinayet sonucu öldüğü ya da infaz edildiği düşünülüyor.

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Demiryolu projesinde arkeolog olarak çalışan Dr. Rachel Wood, Londra'ya yaklaşık bir saat mesafedeki Wendover kasabasında bulunan iskelet üzerinde osteologlar (kemik bilimciler) tarafından yapılacak çalışmaların ölüm nedenini aydınlatabileceğini söyledi.

STONEHENGE'E BENZER ANIT MEZAR

Demiryolu hattındaki kazılarda ayrıca Neolitik Çağ'a ait Stonehenge benzeri bir anıt mezarla Roma dönemine ait kurşundan yapılmış tabut içinde bir iskelet de bulundu. 4000-5000 yıl öncesine ait anıt mezar 65 metre çapında bir daire oluşturacak şekilde dikilmiş ahşap direklerden oluşuyor.

Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 19:18 

Son Dakika Dünya 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı - Son Dakika Dünya
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