2500 yıllık mezarlık müze oluyor - Son Dakika

2500 yıllık mezarlık müze oluyor

10.01.2021 09:27
2500 yıllık mezarlık müze oluyor, System.String[]

Nilüfer Belediyesi, tarihi değerleri geleceğe taşıyacak ve kültür turizmine kazandıracak önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Nilüfer Belediyesi, tarihi değerleri geleceğe taşıyacak ve kültür turizmine kazandıracak önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. 2016 yılında Gölyazı'da Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğiyle yapılan nekropol alanı kurtarma kazılarında ortaya çıkan lahitlerin muhafazası ve alanın açık hava müzesi olarak düzenlenmesi için çalışmalar başladı.

Nekropol alanında yapılan kurtarma kazılarında ortaya çıkan 6 farklı tipte 27 lahit ve eseri turizme kazandıracak olan "Gölyazı Nekropol Alanı Açık Hava Müzesi" için bir süredir masa başında yapılan hazırlıklar, nekropol alanında devam ediyor.

Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarların, bilhassa Roma devrinde nadir görülen kerpiç mezarların dış unsurlardan korunarak gelecek nesillere aktarılması için Gölyazı'nın doğal dokusuna uygun bir koruma projesi geliştiren Nilüfer Belediyesi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayını beklerken, buluntuların zarar görmemesi için alanda geçici koruma tedbirleri almıştı. Mezarların üzerine suya ve neme dayanıklı ahşap kasalar yerleştiren Nilüfer Belediyesi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayından sonra alandaki çalışmalarını başlattı.

Nekropol sahasında sürdürdüğü kurtarma kazıları ile bir yandan defineciler tarafından daha önce açılarak dağıtılan mezarları toparlayarak alanı koruma altına alan Nilüfer Belediyesi, diğer yandan nekropol sahasının bir bölümünü düzenliyor. Gölyazı'daki yerleşimin tarihini anlamlandıran çalışmalar tamamlandığında yine doğal dokuya zarar vermeden bir peyzaj düzenlemesi yapılarak açık hava müzesi ziyarete açılacak.

Arkeopark alanında pano ve tabelaların yanı sıra teknolojiden de faydalanarak simülasyon yöntemiyle bir kurgu içerisinde ziyaretçilerin alanı daha iyi kavraması sağlanacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Gölyazı, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu bir yerdir. Bizde Nilüfer'de bu tarihi değerlerin ortaya çıkması, kültür turizmine kazandırılması için yeni bir çalışmayı hayata geçirdik. 2016 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği neticesinde bu alanda koruma kazıları yaptık. 6 çeşit 27 farklı tipte lahitler var. Doğal afetlerden korumak için mezarların üstünü kapattık. Bu süreç içinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan proje ile ilgili çalışmaları başlattık. Şimdi üst örtüsünü kapatıyoruz. Burasını açık hava müzesine dönüştürme hedefimiz var. Bu projenin başlangıcı budur. Burada daha sonra peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Gölyazı'nın doğal kültür ve tarihi değerlerine uygun bir mekan olarak hayata geçecek. Nekropol alanında o dönemlerde yapılan cenaze ve definleri yansıtmaya çalışacağız. Panolarımız olacak ve teknolojiden de faydalanarak simülasyon yöntemiyle göstereceğiz" dedi.

Mayıs ayında buradaki çalışmaların tamamlanacağının altını çizen Erdem, "Yaz aylarında Gölyazı'nın o coşkulu turizm potansiyeline yeni bir yer daha eklemiş olacağız" şeklinde konuştu.

-İHA-

Uludağ Üniversitesi, nilüfer belediyesi, Gölyazı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2500 yıllık mezarlık müze oluyor - Son Dakika


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