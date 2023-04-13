Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batı uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir minibüste arama yaptı. Araçta yapılan aramada koliler halinde paketlenmiş toplamda 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Minibüsün sürücüsü H.B. (26) gözaltına alındı. Zücaciyeci olduğunu söyleyen şüpheli, "Haplar benim değil çaldım" şeklinde kendini savundu. H.B., emniyet işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu hapla yakayı ele veren şüphelinin savunması şaşkına çevirdi: Benim değil, çaldım - Son Dakika