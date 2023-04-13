Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu hapla yakayı ele veren şüphelinin savunması şaşkına çevirdi: Benim değil, çaldım - Son Dakika
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Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu hapla yakayı ele veren şüphelinin savunması şaşkına çevirdi: Benim değil, çaldım

13.04.2023 18:12

Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu hapla yakalanan şüphelinin savunması ağızları açık bıraktı. "Benim değil, çaldım" diyen şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batı uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir minibüste arama yaptı. Araçta yapılan aramada koliler halinde paketlenmiş toplamda 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu hapla yakalanan şüphelinin savunması hayrete düşürdü: Benim değil, çaldım

"HAPLAR BENİM DEĞİL ÇALDIM"

Minibüsün sürücüsü H.B. (26) gözaltına alındı. Zücaciyeci olduğunu söyleyen şüpheli, "Haplar benim değil çaldım" şeklinde kendini savundu. H.B., emniyet işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu hapla yakayı ele veren şüphelinin savunması şaşkına çevirdi: Benim değil, çaldım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu hapla yakayı ele veren şüphelinin savunması şaşkına çevirdi: Benim değil, çaldım - Son Dakika
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