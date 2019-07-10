Son Dakika Haberleri: 251 şehide 251 fidan
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251 şehide 251 fidan

1 saat önce

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkan 251 şehit için Altındağ'da 251 fidan dikilecek.

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Altındağ, Güncel
15 Temmuz hain darbe kalkışmasında göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkan 251 şehit için Altındağ'da 251 fidan dikilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan 251 kişi Altındağ'da anılacak. Altındağ Kaymakamlığı ve Altındağ Belediyesi, Alemdağ Parkı'nın hemen yanında bulunan boş alana 16 Temmuz günü, 251 şehit adına 251 fidan dikecek. Ayrıca hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde Altındağ'da kahramanları anmak için çeşitli programlar düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programlarının ilki 11 Temmuz'da Tacettin Dergahı'nda gerçekleşecek. Tacettin Dergahı'nda öğle namazı sonrası şehitler için mevlit okutulacak.

"Unutturmayacağız"

15 Temmuz kahramanlarını unutmayacaklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturan kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Saygıdeğer gazilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnşallah 15 Temmuz'u unutturmayacağız ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Bu vesile ile Altındağ'da aziz şehitlerimiz için 251 fidan dikeceğiz. Şehitlikleri ziyaret edeceğiz, dualar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altındağ'daki 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programları şöyle:

11 Temmuz'da öğle namazında şehitler için Tacettin Dergahı'nda mevlit okunacak. 12 Temmuz'da saat 10.30'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ziyaret edilecek. saat 15.00'te Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde 15 Temmuz Sergisi açılacak. 15 Temmuz'da Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki 15 Temmuz Sergisi, Ulus Atatürk Heykeli'nin bulunduğu meydana getirilerek sergilenecek. 16 Temmuz'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikilecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
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