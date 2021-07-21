2514 - Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı Çağrıya Açıldı! - Son Dakika

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile arasında mevcut İşbirliği çerçevesinde ortak seyahat projeleri desteklenecektir.

Çağrı aşağıdaki tematik alanlarda açılacaktır:

Malzeme Bilimi

Sağlık, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (COVID-19 Araştırmaları dahil)

Yer ve Çevre Bilimleri

Dijitalleşme ve Bilgi Teknolojileri

Uzay Mühendisliği (İnsansız Hava Araçları dahil)

Enerji Teknolojileri

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2021, 17: 30 (TSİ)

E-imza Son Tarihi: 22 Eylül 2021, 17: 30 (TSİ)

Çağrı metni için lütfen tıklayınız.

Başvurular için Proje Başvuru Sistemi'ne buradan ulaşabilirsiniz.