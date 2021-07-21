2514 - Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı Çağrısı Açıldı! - Son Dakika
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2514 - Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı Çağrısı Açıldı!

21.07.2021 12:14
2514 - Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı Çağrısı Açıldı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile arasında mevcut İşbirliği çerçevesinde ortak seyahat projeleri desteklenecektir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile arasında mevcut İşbirliği çerçevesinde ortak seyahat projeleri desteklenecektir.

Çağrı aşağıdaki tematik alanlarda açılacaktır:

Malzeme Bilimi

Sağlık, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (COVID-19 Araştırmaları dahil)

Yer ve Çevre Bilimleri

Dijitalleşme ve Bilgi Teknolojileri

Uzay Mühendisliği (İnsansız Hava Araçları dahil)

Enerji Teknolojileri

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2021, 17: 30 (TSİ)

E-imza Son Tarihi: 22 Eylül 2021, 17: 30 (TSİ)

Çağrı metni için lütfen tıklayınız.

Başvurular için Proje Başvuru Sistemi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre
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Türkiye, Ukrayna, Enerji, Uzay, Son Dakika

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