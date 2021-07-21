Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile arasında mevcut İşbirliği çerçevesinde ortak seyahat projeleri desteklenecektir.
Çağrı aşağıdaki tematik alanlarda açılacaktır:
Malzeme Bilimi
Sağlık, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (COVID-19 Araştırmaları dahil)
Yer ve Çevre Bilimleri
Dijitalleşme ve Bilgi Teknolojileri
Uzay Mühendisliği (İnsansız Hava Araçları dahil)
Enerji Teknolojileri
Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2021, 17: 30 (TSİ)
E-imza Son Tarihi: 22 Eylül 2021, 17: 30 (TSİ)
Çağrı metni için lütfen tıklayınız.
Başvurular için Proje Başvuru Sistemi'ne buradan ulaşabilirsiniz.
Son Dakika › Sadece Haberler › 2514 - Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı Çağrısı Açıldı! - Son Dakika