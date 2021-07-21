Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile arasında mevcut İşbirliği çerçevesinde ortak seyahat projeleri desteklenecektir.

Kaynak: Habermetre

Türkiye, Ukrayna, Enerji, Uzay, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › 2514 - Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) ile İkili İşbirliği Seyahat Destek Programı Çağrısı Açıldı! - Son Dakika

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