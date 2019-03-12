253 Bin Şehit İçin" Çanakkale'ye Pedal Çeviriyor
2 saat önce
Adana'da yaşayan seyyar satıcı Orhan Koltuk, Çanakkale şehitlerini anmak için bisikletle çıktığı yolculuk kapsamında Uşak'a geldi.
Adana
'da yaşayan seyyar satıcı Orhan Koltuk, Çanakkale
şehitlerini anmak için bisikletle çıktığı yolculuk kapsamında Uşak
'a geldi.
Uşak'ın Banaz
ilçesinde gazetecilere açıklama yapan Koltuk, 2010 yılından itibaren 7 kez Çanakkale'ye bisikletle yolculuk ettiğini söyledi.
Çanakkale şehitlerini anmak için "253 bin şehit için 253 bin pedal" sloganıyla yaptığı yolculuğun sorunsuz sürdüğünü dile getiren Koltuk, bisikletine taktığı güneş paneli ile çadırı ve uyku tulumu bulunduğunu geceleri kamp kurduğunu anlattı.
Koltuk, "Seyyar satıcılık yapıyorum ve tamamen manevi duygularla yola çıktım. Gençlerimize bu vatanın kolay kazanılmadığını ifade etmek istiyorum. Orada yatanlar bizim geçmişimiz. Ne şartlarda can verdiklerini hepimizin bilmesi lazım." diye konuştu.
Orhan Koltuk, 18 Mart'ta Çanakkale'de olmayı, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenlerini izledikten sonra otobüs ile Adana'ya dönmeyi planladığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:15 Kaynak: AA
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