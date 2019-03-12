Son Dakika Haberleri: 253 Bin Şehit İçin" Çanakkale'ye Pedal Çeviriyor

253 Bin Şehit İçin" Çanakkale'ye Pedal Çeviriyor

2 saat önce

Adana'da yaşayan seyyar satıcı Orhan Koltuk, Çanakkale şehitlerini anmak için bisikletle çıktığı yolculuk kapsamında Uşak'a geldi.

253 Bin Şehit İçin
Adana'da yaşayan seyyar satıcı Orhan Koltuk, Çanakkale şehitlerini anmak için bisikletle çıktığı yolculuk kapsamında Uşak'a geldi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde gazetecilere açıklama yapan Koltuk, 2010 yılından itibaren 7 kez Çanakkale'ye bisikletle yolculuk ettiğini söyledi.

Çanakkale şehitlerini anmak için "253 bin şehit için 253 bin pedal" sloganıyla yaptığı yolculuğun sorunsuz sürdüğünü dile getiren Koltuk, bisikletine taktığı güneş paneli ile çadırı ve uyku tulumu bulunduğunu geceleri kamp kurduğunu anlattı.

Koltuk, "Seyyar satıcılık yapıyorum ve tamamen manevi duygularla yola çıktım. Gençlerimize bu vatanın kolay kazanılmadığını ifade etmek istiyorum. Orada yatanlar bizim geçmişimiz. Ne şartlarda can verdiklerini hepimizin bilmesi lazım." diye konuştu.

Orhan Koltuk, 18 Mart'ta Çanakkale'de olmayı, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenlerini izledikten sonra otobüs ile Adana'ya dönmeyi planladığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:15 Kaynak: AA

Adana, Uşak, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu Helikopterli Trafik Denetiminde Yakalanan Kadın Sürücü Neye Uğradığını Şaşırdı

Baygınlık Geçiren Kadın Şoför, Otobüsü Son Anda Durdurarak Faciayı Önledi Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:17:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 253 Bin Şehit İçin" Çanakkale'ye Pedal Çeviriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]