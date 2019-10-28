Son Dakika Haberleri: '253 promil' alkollü sürücü bariyere çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel '253 promil' alkollü sürücü bariyere çarptı: 2 yaralı

'253 promil' alkollü sürücü bariyere çarptı: 2 yaralı

27 dakika önce

Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

'253 promil' alkollü sürücü bariyere çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.T. (52) yönetimindeki 78 AAE 939 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesi istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken Burunsuz mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobilin ön tarafının hurdaya döndüğü kazada sürücü ile yanında bulunan M.T. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı alkol muayenesinde sürücü D.T.'nin (52) 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü D.T. aracı arkadaşının kullandığını, durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemediğini kaydetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.T. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİLİ ARKADAŞININ KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Kaza sonucu yaralanarak tedavisi ayakta yapılan alkollü sürücü, Bolu'dan geldiklerini ve otomobili arkadaşının kullandığını iddia ederek, "Bir anda araba solladı. Sollayınca sapıttı, alkol de vardı" diye konuştu.

(İHA)

Eskipazar, Burunsuz, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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