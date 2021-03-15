254 bin lira ceza kesildi... Boğaz'da partiye gece baskını!

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak olmasına rağmen Bebek Otel'de eğlence düzenlendiği yönünde ihbar gelmesi nedeniyle önceki akşam lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişi olduğu tespit edildi ve Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

MUHABİRLERE SALDIRDILAR

Hem otelde konaklayan müşteriler hem de cezai işlem uygulandıktan sonra dışarı çıkanlar, basın mensuplarına saldırdı. Otelden çıkan iki kişi basın mensuplarına küfür ve tehditler yağdırırken, üçüncü katta konaklayan bir kişi de muhabirlerin üzerine meyve fırlattı.

İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

Oteldeki eğlenceye katılanlar, çıkışta görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.