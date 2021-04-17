255 çocuk için 215 aileye 280 bin lira ödeme

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçen ay içerisinde 255 çocuk için 215 aileye 280 bin 812 lira 2 kuruş sosyal ekonomik destek ödemesi gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik ekonomik destek hizmeti ile ailelere yapılacak psiko-sosyal destek hizmeti olan sosyal hizmet destekleri kapsamında Düzce'de 255 çocuk için 280 bin lira ödeme sağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardımlar korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin korunma altına alınmasına esas oluşturulacak nedenin ekonomik yoksunlukların giderilmesi için Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, "Çocuklar ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat veren ödemeler ile kuruluş bakımından ayrılan veya ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin bir süre desteklenerek toplumda muhtaç duruma düşmeden hayatlarını sürdürmeleri amaçlıyoruz. Bu kapsamda Düzce'de 255 çocuk için 215 kişiye sosyal ekonomik destek sağladık. Toplamda Mart ayı içerisinde ödediğimiz miktar ise 280 bin 812 lira 2 kuruş olarak kişilerin hesaplarına yatırıldı" dedi. - DÜZCE