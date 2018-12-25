258 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
48 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 258 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 258 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray
'da 30, Başkale
'de 17, Çatak
'ta 54, Gevaş
'ta 13, Edremit'te 1, Gürpınar
'da 125, Muradiye
'de 5, Tuşba
'da 11 ve Saray
ilçesinde ise 2 olmak üzere 258 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece düşmesi beklendiği dile getirilen açıklamada, "Rüzgarın; genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Kar yüksekliği Van'da 21, Bitlis
'te 30, Muş
'ta 5 ve Hakkari
'de ise 26 santimetre olarak ölçülmüştür. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar ise; Van'da eksi 8, Bitlis'te eksi 9, Muş'ta eksi 4 ve Hakkari'de ise eksi 6 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te 0, Muş'ta 4 ve Hakkari'de de 2 derece olması bekleniyor" denildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:16 Kaynak: İHA
Van'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli
Liverpool'un Yıldızı Virgil Van Dijk, Ozan Kabak'a İmzalı Formasını Hediye Etti
Son Dakika! Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
Tarlada 1 Lira 50 Kuruş Olan Patates Markette 4 Lira