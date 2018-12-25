Son Dakika Haberleri: 258 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

258 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

48 dakika önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 258 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

258 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 258 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 30, Başkale'de 17, Çatak'ta 54, Gevaş'ta 13, Edremit'te 1, Gürpınar'da 125, Muradiye'de 5, Tuşba'da 11 ve Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere 258 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece düşmesi beklendiği dile getirilen açıklamada, "Rüzgarın; genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Kar yüksekliği Van'da 21, Bitlis'te 30, Muş'ta 5 ve Hakkari'de ise 26 santimetre olarak ölçülmüştür. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar ise; Van'da eksi 8, Bitlis'te eksi 9, Muş'ta eksi 4 ve Hakkari'de ise eksi 6 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te 0, Muş'ta 4 ve Hakkari'de de 2 derece olması bekleniyor" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:16 Kaynak: İHA

Muş, Hakkari, Kar, Van, Güncel
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