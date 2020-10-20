İstanbul'da alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

İstanbul'da alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

20.10.2020 15:19
İstanbul'da alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı, System.String[]

İSTANBUL'da polis ekiplerince son iki günde yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 259 kişinin ehliyetine el konuldu, 174 araç trafikten men edildi.

İSTANBUL'da polis ekiplerince son iki günde yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 259 kişinin ehliyetine el konuldu, 174 araç trafikten men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 16 ve 17 Ekim tarihleri arasında İstanbul genelinde araç sürücülerine yönelik alkol denetimi yaptı. Farklı güzergahlarda yapılan denetimlerde 0,50 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilen toplam 259 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. İlk defa alkollü yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 6 aylığına, ikinci kez yakalananlarınkine 2 yıllığına, üçüncü kez yakalananların ise 5 yıllığına el konulduğu öğrenildi. 174 araç ise trafikten men edildi.

İLK KEZ KULLANILDI

Alkollü sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ilk kez  teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanmaya başladı. Yapılan denetimlerde uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 8 sürücünün test sonucunun ise pozitif çıktı.  Uyuşturucu tespit edilen sürücülerin savcılık talimatıyla alınan kan veya idrar numuneleri sonucuna göre sürücü belgelerinin 5 yıl süre ile geçici olarak alındı. Ayrıca sürücülerin her birine 6 bin 333 TL idari para cezası uygulandı.


- İstanbul

Trafik Denetleme, Uyuşturucu, İstanbul, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok         
15:27
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı         
14:54
Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı         
14:33
Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı         
14:18
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı         
11:54
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde         
11:52
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:19:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei