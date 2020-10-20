İstanbul'da alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

İSTANBUL'da polis ekiplerince son iki günde yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 259 kişinin ehliyetine el konuldu, 174 araç trafikten men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 16 ve 17 Ekim tarihleri arasında İstanbul genelinde araç sürücülerine yönelik alkol denetimi yaptı. Farklı güzergahlarda yapılan denetimlerde 0,50 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilen toplam 259 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. İlk defa alkollü yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 6 aylığına, ikinci kez yakalananlarınkine 2 yıllığına, üçüncü kez yakalananların ise 5 yıllığına el konulduğu öğrenildi. 174 araç ise trafikten men edildi.

İLK KEZ KULLANILDI

Alkollü sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ilk kez teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanmaya başladı. Yapılan denetimlerde uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 8 sürücünün test sonucunun ise pozitif çıktı. Uyuşturucu tespit edilen sürücülerin savcılık talimatıyla alınan kan veya idrar numuneleri sonucuna göre sürücü belgelerinin 5 yıl süre ile geçici olarak alındı. Ayrıca sürücülerin her birine 6 bin 333 TL idari para cezası uygulandı.

- İstanbul