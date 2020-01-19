259 yerleşim birimine kar, tipi ve çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

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259 yerleşim birimine kar, tipi ve çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
6 saat önce
Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 465 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:13 Kaynak: AA
Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 465 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari
Hakkari kent merkezi ve Yüksekova Çukurca, Şemdinli ile Derecik ilçelerine bağlı 259 yerleşim birimine kar, tipi ve çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Hakkari- Şırnak kara yolu da yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
or.
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