26.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13: 00 GK1 Gwangju FC - Pohang Steelers
15: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis
15: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Trushkin, Anatoly
15: 30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey
16: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Ivanov Stanislavovic, Vik
16: 00 LP Trushkin, Anatoly - Matveev, Igor
16: 30 LP Arutiunyan, Artem - Vladimirovich Vahnin, Geo
17: 00 LP Nikulin, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik
17: 30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey
18: 00 RSP Akhmat Grozny - Sochi
20: 30 RSP Zenit - Krylia Sovetov
21: 15 PO1 Belenenses - Sporting Lizbon
23: 00 İS1 Sevilla - Real Valladolid
Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, son haftaların formda takımı Sevilla'ya konuk olacak...
Bu akşam Portekiz Primeira'da Belenenses, Sporting Lizbon'u ağırlayacak...
Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
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