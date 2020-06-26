26.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



13: 00 GK1 Gwangju FC - Pohang Steelers



15: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis



15: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Trushkin, Anatoly



15: 30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey



16: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Ivanov Stanislavovic, Vik



16: 00 LP Trushkin, Anatoly - Matveev, Igor



16: 30 LP Arutiunyan, Artem - Vladimirovich Vahnin, Geo



17: 00 LP Nikulin, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik



17: 30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey



18: 00 RSP Akhmat Grozny - Sochi



20: 30 RSP Zenit - Krylia Sovetov



21: 15 PO1 Belenenses - Sporting Lizbon



23: 00 İS1 Sevilla - Real Valladolid



Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, son haftaların formda takımı Sevilla'ya konuk olacak...



Bu akşam Portekiz Primeira'da Belenenses, Sporting Lizbon'u ağırlayacak...



Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











