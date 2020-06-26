26.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

26.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...13: 00 GK1 Gwangju FC - Pohang Steelers15: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis15: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Trushkin, Anatoly15: 30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey16: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Ivanov Stanislavovic, Vik16: 00...

Bu bir ilandır

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Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selda kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak


İşte günün CANLI YAYIN listesi...


13: 00 GK1 Gwangju FC - Pohang Steelers


15: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis


15: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Trushkin, Anatoly


15: 30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey


16: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Ivanov Stanislavovic, Vik


16: 00 LP Trushkin, Anatoly - Matveev, Igor


16: 30 LP Arutiunyan, Artem - Vladimirovich Vahnin, Geo


17: 00 LP Nikulin, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik


17: 30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey


18: 00 RSP Akhmat Grozny - Sochi


20: 30 RSP Zenit - Krylia Sovetov


21: 15 PO1 Belenenses - Sporting Lizbon


23: 00 İS1 Sevilla - Real Valladolid


Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, son haftaların formda takımı Sevilla'ya konuk olacak...


Bu akşam Portekiz Primeira'da Belenenses, Sporting Lizbon'u ağırlayacak...


Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Sporting Lizbon, Enes Ünal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:02 

Son Dakika Spor 26.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
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