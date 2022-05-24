26-27 Mayıs'ta A101 ve BİM marketlere gelecek teknolojik ürünler!

Perakende şirketlerinde satılan elektronik cihazların sayısı ve tüketiciden gelen talep her geçen gün artıyor. A101 ve BİM ise bu doğrultuda 20 bine yakın mağazasıyla, 81 ilde ve neredeyse bütün ilçelerde aktif bir şekilde satış yapıyor. Dolayısıyla satın almak istediğimiz teknolojik ürünler geldiğinde, en yakın BİM ve A101 şubesine giderek alabiliyoruz.
Geçtiğimiz dönemde normal ürünlerin yanına bir kaç teknolojik cihaz getirerek satan bu perakende mağazalar, artık her ayın belirli günlerini teknoloji ürünlerine ayırarak özel katalog çıkartıyorlar. BİM ve A101 ise 26-27 Mayıs'ta getireceği ürünleri paylaştı.
A101 ve BİM marketlerde bu hafta satılacak teknolojik ürünler
A101 ve BİM tarafından satılacak teknolojik ürünler kataloğuna baktığımızda akıllı televizyon, akıllı telefon ve beyaz eşya ürünleri başta olmak üzere çeşitli küçük ev aletleri ve elektrikli bisiklet gibi araçların da yer aldığını görüyoruz.
Televizyon, telefon ve beyaz eşya
Toshiba 55UL2063DT 55 inç Ultra HD Smart TV: 6 bin 599 TL
Hi-Level 43 inç Full HD Android Smart TV: 3 bin 499 TL
Onvo OV32150 32 inç uydu alıcılı Android Smart LED TV: 2 bin 299 TL
SEG CM 580 5kg çamaşır makinesi: 2 bin 699 TL
SEG BM 6001 6 programlı bulaşık makinesi: 3 bin 599 TL
Flavel 1003 3 çekmeceli dondurucu: 1.699 TL
Reeder P13 Blue Plus 2022: 1.899 TL
Xiaomi Band 5 bileklik: 359 TL
Piranha akıllı drone: 449.95 TL
Piranha Spor bluetooth kulaklık: 59.95 TL
Piranha USB kablo: 15.95 TL
Philips 10.000 mAh powerbank: 129 TL
Philips TAE1126BK kulaklık: 69.95 TL
GoSmart bluetooth kulaklık: 89.95 TL
GoSmart 64 GB smart USB bellek: 69.95 TL
Küçük ev aletleri
Beliva BF016 termostatlı yuvarlak fırın: 429 TL
Allure akıllı baskül: 129 TL
Fantom Carbon DC500 dikey süpürge: 379 TL
Aprilla AEP 7814 şarjlı epilatör: 149 TL
Arzum AR1111 Starry el blender seti: 349 TL
Homend COFFEEBREAK 5046 filtre kahve makinesi: 439 TL
Homend Pottoman 1841H Türk kahvesi makinesi: 499 TL
Kiwi KK3328 cam su ısıtıcı: 179 TL
Kiwi KSPG4812 kahve ve baharat öğütücü: 199 TL
BİM'de satılacak elektrikli bisikletler
Jeep RX5 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 10 bin 999 TL
Jeep YDIII Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 9 bin 499 TL
Kuba RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 8 bin 999 TL
Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 6 bin 999 TL
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Son Dakika › Güncel › 26-27 Mayıs'ta A101 ve BİM marketlere gelecek teknolojik ürünler! - Son Dakika