26 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Süper Lig

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

05:30 beIN Süper Lig

06:30 Trio

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 1 Yıldız 10 Gol

11:00 beIN Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Adanaspor

14:00 Arşiv Süper Lig

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Football's Greatest

16:00 Maç Saati

17:00 Gamer

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 Maç Saati

18:00 Benim 11'im

18:15 Arşiv Süper Lig

19:15 Trabzonspor - DG Sivasspor

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Devre Arası

20:00 Spor Turu

20:15 Trabzonspor - DG Sivasspor

21:00 Transfer

21:45 Galatasaray - A. Hatayspor

22:30 beIN Süper Lig

22:45 Galatasaray - A. Hatayspor

23:00 Gamer

23:45 beIN Süper Lig