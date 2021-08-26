Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 CNN TÜRK Masası
04:30 Ana Haber
06:00 Haber
07:00 A'dan Z'ye
08:00 A'dan Z'ye
10:00 A'dan Z'ye
11:00 Gündem
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
15:00 Bugün
16:00 Günlük
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
20:45 Gece Görüşü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Ağustos 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika