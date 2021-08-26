26 Ağustos 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ağustos 2021 Eurosport Yayın Akışı
26.08.2021 06:42
26 Ağustos 2021 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Bisiklet
01:30 Olimpiyat
02:30 Bisiklet
04:00 Tenis
05:30 Bisiklet
07:00 Olimpiyat
08:00 Tenis
09:30 Bisiklet
11:00 Motor Sporları
12:30 Tenis
14:00 Bisiklet
15:50 Bisiklet
18:45 Binicilik
19:30 Tenis
21:00 Bisiklet
23:00 Golf
23:30 Tenis
Son Dakika 00:33 Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak 00:20 Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı 23:25 Biontech aşısının üçüncü dozu koronavirüse karşı korumayı 3 kattan fazla arttıracak 22:20 Son Dakika: Taliban'ın Kabil Havalimanı için istediği teknik destek talebine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeşil ışık 22:04 Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti 20:31 Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık 19:34 Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor 17:05 Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız