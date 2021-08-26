Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:55 Benim Adım Melek
03:50 Masumlar Apartmanı
04:55 Tövbeler Olsun
07:55 Kalk Gidelim
11:25 Dünya Hali
12:40 Benim Adım Melek
16:00 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tozkoparan İskender: 1071
22:15 Seksenler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika