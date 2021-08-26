Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
02:45 Spor Kitaplığı
02:50 Süper Lig Özetler
03:15 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Menemenspor
03:40 Takvim Yaprakları
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 TFF 1. Lig Özetler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:00 Dakika Skor
20:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Büyükşehir Belediye Erzurums
22:30 % 100 Futbol Devre Arası
22:45 Dakika Skor
23:45 % 100 Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika