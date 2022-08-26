26 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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26 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

26.08.2022 06:43
26 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

26 Ağustos 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Günlüğü

02:00 Royal Antwerp - Başakşehir

03:45 Özetler

05:00 Transfer Günlüğü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

18:25 Fransa - Almanya

20:30 Spor Akşamı

20:55 Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

23:00 Stadyum

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Kaynak: InterSinema.com

Başakşehir, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 26 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 26 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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