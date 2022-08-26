Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Transfer Günlüğü
02:00 Royal Antwerp - Başakşehir
03:45 Özetler
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
18:25 Fransa - Almanya
20:30 Spor Akşamı
20:55 Eyüpspor - Yeni Malatyaspor
23:00 Stadyum
Son Dakika › TV › 26 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika