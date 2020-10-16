26 Araç ile sahada çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

26 Araç ile sahada çalışmalar devam ediyor
16.10.2020 15:11
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Düzcelilere hizmet götürmek ve sorunları en kısa sürede çözmek için 4 ekskavatör, 2 kepçe, 3 greyder, 3 tır ve 16 kamyon ile sahada çalışmalarını sürdürüyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Düzcelilere hizmet götürmek ve sorunları en kısa sürede çözmek için 4 ekskavatör, 2 kepçe, 3 greyder, 3 tır ve 16 kamyon ile sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, her bir mahalleye girerek daha modern bir Düzce için çalışıyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, 26 iş makinesi ve araçla, Nalbantoğlu, Koçyazı, Arapçiftliği ve Sarayyeri mahallelerinde yol açma, Ağa mahallesinde reglaj çalışması yaptı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Atatük Bulvarında ve Şerefiye mahallesinde kaldırım tamiratı yapılırken Gazhane caddesinde ve Sancaklar mahallesinde de yeni kaldırım çalışması yapıldı. - DÜZCE
Son Dakika Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu