Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Z Raporu
01:30 V. Karagümrük - Fenerbahçe
03:15 Haftanın Golleri
03:30 Gaziantep FK - A. Alanyaspor
05:15 A. Hatayspor - İH Konyaspor
07:00 Yeni Gün
09:00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor
10:45 Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Eskişehirspor - Trabzonspor
14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:30 Beşiktaş - Göztepe
15:00 Taraftar
16:00 Haftanın Golleri
16:00 A. Alanyaspor - V. Karagümrük
16:15 Y. Malatyaspor - Y. Kayserispor
16:30 Maç Başlıyor
17:00 Y. Malatyaspor - Y. Kayserispor
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - ÖK Y. Malatyaspor
19:00 Bein Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Göztepe
21:00 beIN Süper Lig
22:00 Bein Süper Lig
23:30 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika