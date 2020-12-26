26 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

Galatasaray
GALATASARAY13.30 Sarı-kırmızılı kulübün aralık ayı olağan divan toplantısı, online olarak videokonferans yöntemi ile yapılacak.FENERBAHÇESarı-lacivertli takım günü izinli geçirecek.BEŞİKTAŞ12.00 Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.TFF 1'İNCİ LİG13.30 Tuzlaspor - Altınordu13.30 Beypiliç Boluspor - İstanbulspor19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor
MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER2'nci Lig'de 17'nci hafta karşılaşmaları, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8'inci haftadan ertelenen 1 maç oynanacak.BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi15.15 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko17.30 Büyükçekmece Basketbol - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor20.00 Bahçeşehir Koleji - Empera Halı Gaziantep BasketbolHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 BOTAŞ - Samsun Canik Belediyespor13.30 Çankaya Üniversitesi - Bellona Kayseri Basketbol14.00 Galatasaray - Nesibe Aydın15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol16.00 İzmit Belediyespor - OGM Ormanspor
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi erteleme maçları13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Ziraat Bankkart (12'nci hafta)14.00 Tokat Belediye Plevne - Spor Toto (6'ncı hafta)14.00 Altekma - Haliliye Belediyespor (16'ncı hafta)
AVRUPA'DAN FUTBOL15.30 Leicester - Manchester United (Cengiz Ünder)
23.00 Sheffield United - Everton (Cenk Tosun)
Kaynak: DHA
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