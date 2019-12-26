26 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak: Kendimizle yarışan bir federasyonuz

"Liglerdeki maç sayısını artırdık"

"Yabancı oyuncu için kulüplere teşvik uygulaması yaptık"

"2019 yılı bizim için çok keyifliydi"

"2020'de buz hokeyini anlatan çizgi film olacak"

Red Bull Sporcusu İsmail Can Yerinde'den FIFA 20 ile ilgili A'dan Z'ye açıklamalar

"Geçen seneyle bu sene arasında bir meta farkı var"

"Baktım iyi oynuyorum, turnuvaya katıldım"

"Rakiplere göre taktik şekillendiriyorum"

"Red Bull benim için sürpriz oldu"

"Amatör olarak futbol oynadım"

"Çok iyi oyuncularımız var ama kulüpler keşfedemiyor"

"İnşallah Avrupa 'da şampiyon olur ve bayrağımızı dalgalandırırım"

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. (Basına kapalı)

GALATASARAY

12.00 Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

TESYEV GECESİ

19.00 Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

BASKETBOL

THY Euroleague

VOLEYBOL

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler

AVRUPA LİGLERİ

23.00 Leicester City - Liverpool (Çağlar Söyüncü)