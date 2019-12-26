26 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 26 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

26 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak: Kendimizle yarışan bir federasyonuz"Liglerdeki maç sayısını artırdık" "Yabancı oyuncu için kulüplere teşvik uygulaması yaptık""2019 yılı bizim için çok keyifliydi""2020'de buz hokeyini anlatan çizgi film olacak" Red Bull Sporcusu İsmail Can...

26 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak: Kendimizle yarışan bir federasyonuz

"Liglerdeki maç sayısını artırdık"

"Yabancı oyuncu için kulüplere teşvik uygulaması yaptık"

"2019 yılı bizim için çok keyifliydi"

"2020'de buz hokeyini anlatan çizgi film olacak"

Red Bull Sporcusu İsmail Can Yerinde'den FIFA 20 ile ilgili A'dan Z'ye açıklamalar

"Geçen seneyle bu sene arasında bir meta farkı var"

"Baktım iyi oynuyorum, turnuvaya katıldım"

"Rakiplere göre taktik şekillendiriyorum"

"Red Bull benim için sürpriz oldu"

"Amatör olarak futbol oynadım"

"Çok iyi oyuncularımız var ama kulüpler keşfedemiyor"

"İnşallah Avrupa'da şampiyon olur ve bayrağımızı dalgalandırırım"

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. (Basına kapalı)

GALATASARAY

12.00 Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TESYEV GECESİ

19.00 Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

BASKETBOL

THY Euroleague

20.30 Anadolu Efes - Maccabi Fox

VOLEYBOL

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler

19.00 Bursa B.Şehir Bld. - İnegöl Bld.

AVRUPA LİGLERİ

18.00 Everton - Burnley (Cenk Tosun)

23.00 Leicester City - Liverpool (Çağlar Söyüncü)


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi
Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı

Son Dakika Haberleri
15:48 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da yapıldı - Son Dakika Spor
15:47 Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde'den FIFA 20 ile ilgili A'dan Z'ye... - Son Dakika Spor
15:46 Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde'den FIFA 20 ile ilgili A'dan Z'ye... - Son Dakika Spor
15:43 Hazırlık maçı: Elazığspor: 0 - İnegölspor: 2 - Son Dakika Spor
15:41 Denizlispor'da Ankaragücü hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor
15:17 Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika Spor
14:21 Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 15:54:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 26 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]