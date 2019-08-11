Son Dakika Haberleri: 26. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali
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26. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali

43 dakika önce

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde adına düzenlenen festivalde anıldı.

26. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali, System.String[]
Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde adına düzenlenen festivalde anıldı.
Kaymakamlık, Belediye ve Aşık Veysel Kültür Derneğinin organizasyonuyla gerçekleştirilen festival, Sivrialan köyünde Aşık Veysel'in mezarı ve ozanın müzeye dönüştürülen evinin ziyaret edilmesiyle başladı.
Köy meydanında devam eden programda sanatçılar Mustafa Özarslan ve Nilüfer Sarıtaş konser verdi.
Etkinliğe CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Aşık Veysel'in oğlu Bahri, kızı Zekine, torunu Sebahattin Şatıroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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