26 bin 650 mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 26 bin 650 mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika

26 bin 650 mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 milyon makaron ele geçirildi

6 saat önce

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 bin 650 mükerrer TAPDK bandrolü ile 1 milyon adet makaron ele geçirdi.

26 bin 650 mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 milyon makaron ele geçirildi, System.String[]

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 bin 650 mükerrer TAPDK bandrolü ile 1 milyon adet makaron ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yapılan çalışmalarda Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin TAPDK bandrolü temin ederek, bu bandrolleri makaron kutularına yapıştırıp piyasaya sürdüğünü belirledi. Yapılan çalışmaların ardından iş yerine düzenlenen operasyonda, 26 bin 650 adet mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 milyon adet makaron ele geçirildi. Böylece devletin yaklaşık 335 bin TL vergi kaybına uğraması önlendi. Operasyonda E.B.A., A.Ö., B.Ö. ve M.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Yenimahalle, Ankara, TAPDK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:55 Kaynak: İHA

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