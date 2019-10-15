Türkiye'de başlayan bu seferberlik bambaşka, 26 bölgeye e-ticaret merkezleri kuruluyor!

"Bu imza ile Türkiye'de 26 ilde kurulacak e-ticaret ve e-ihracat Merkezlerinin ilki Gaziantep'te kuruluyor" diyerek Gaziantep'in her alanda olduğu gibi dijitalleşmede de öncü olacağını ifade etti. Başkan Yıldırım, dünyanın çok önemli ve hızla gerçekleşen bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirtti.

PROJE 30.000 KOBİ'Yİ DİJİTALLEŞTİRECEK E-TİCARET VE E-İHRACAT YAPTIRACAK

Proje; dijitalleşen işletmelerin online dünyada var olabilmelerini, sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlayarak emeklerine değer katabilmelerini hedeflendi.

Birçok STK, özel sektör kurumları ve devletimizin desteği ile yüzbinlerce KOBİ'miz ve girişimcimizin hızlı ve maliyetsiz bir şekilde dijital dünyada ticarete geçmesine, online itibarın ve getirinin maksimum seviyelere çıkartılmasına olanak sağlayacak.

Her firma kendi alan adı ve markası altında online olarak dünyada var olacak.

Projede çözüm ortakları olarak; Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, İhracatçı Birlikler, Kalkınma Ajansları, Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler ve özel sektör temsilcileri yer alacaktır.

26 BÖLGEYE E-TİCARET VE E-İHRACAT MERKEZLERİ KURULACAK

Bu süreçte e-ticaret ve e-ihracat yapan firmalara lojistik hizmet sektörü hakkında eğitim ve danışmanlıklar verilecektir. Online dünyada yapılacak olan işlerin geleceğinin lojistik servisleri ile daha geniş bir ekosisteme hizmet vermesi önemli.

Türkiye genelinde 26 bölgede kurulması planlanan E-ticaret ve E-ihracat Merkezleri'nde, yerel paydaşların eğitimsel ve danışmanlık hizmetleri ile KOBİ'lere yerinde hizmet verilecek.

Proje kapsamında Türkiye'deki tüm ilgili KOBİ'ler; Yazılım ve Kurulum Hizmetleri, E-Ticaret ve E-İhracat Alt Yapısı, Dijital İletişim ve Reklam Danışmanlığı, Sosyal İletişim Mentörlüğü, Mobil Ticaret Alt Yapısı, Ödeme ve Kargo Sistemleri Entegrasyonları, Yurtiçi Pazaryeri Entegrasyonları, Hukuksal Süreçler ve Online İtibar Yönetimi hizmetlerinde 1(bir) yıl süresince ÜCRETSİZ destek alacaklar.