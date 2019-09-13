Son Dakika Haberleri: 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk Kayseri OSB'yi Ziyaret Etti
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26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk Kayseri OSB'yi Ziyaret Etti

2 saat önce

26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve beraberindeki heyet Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk Kayseri OSB'yi Ziyaret Etti, System.String[]

26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve beraberindeki heyet Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.


Milletvekili Metin Külünk ve ziyaretçi heyete Başkan Tahir Nursaçan tarafından Kayseri OSB'nin uygulamaya dönük projelerinden Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Türkiye Ticaret Merkezleri açılması, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Güneş Enerji Santrali, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanında, ileriye yönelik olarak hedeflenen projeler hakkında detaylı bilgiler verildi. - KAYSERİ

Metin Külünk, Milletvekili, Kayseri, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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