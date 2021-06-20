Üye Girişi
26. dönem polis adayları yemin etti - Son Dakika

26. dönem polis adayları yemin etti

20.06.2021 16:00
26. dönem polis adayları yemin etti, System.String[]

Erzurum'da 8 aylık eğitimlerinin ardından mezun olan 26. dönem Polis adayları meslek yemini edip kep attı.

Erzurum'da 8 aylık eğitimlerinin ardından mezun olan 26. dönem Polis adayları meslek yemini edip kep attı. Mezuniyet heyecanı yaşayan polis adayları mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu 26. Dönem mezunlarını verdi. 8 aydır eğitim gören polis adayları için bugün okul bahçesinde pandemi kuralları içerisinde sosyal mesafeye uygun şekilde tören yapıldı.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, POMEM 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Toprak ve emniyet yetkilileri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, polis okulu dönem 1. si Osman Durmaz, mezunlar adına bir konuşma yaptı.

Daha sonra mezun polis adaylarına seslenen Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un her dönem ülke savunmasında üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını belirterek, "Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin en köklü polis okullarından biridir. Erzurum Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli bir garnizon kenti olmuştur. Adeta bizim sınır kapımızdır. Ülke savunmasında şehit vermiş önemli bir kenttir. Böyle bir kentin okulundan mezun olmak da ayrı bir gururdur. Bu vesileyle hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

'Bölgede tek bir terörist bırakmadık'

Konuşmasında genç polis adaylarına nasihatlerde bulunan Vali Memiş, bölgedeki operasyonlara dikkat çekti. Kolluk kuvvetlerinin canla başla bu mücadeleyi sürdürdüğüne dikkat çeken Vali Memiş, şöyle konuştu:

"Değerli arkadaşlar buradan mezun olduktan sonra diğer illere atılacaksınız. İki göreviniz var; biri idari kolluk, ikincisi adli kolluk, bazı ülkelerde bu adli kolluk kısmı ayrılır ama dünyanın birçok ülkesinde hem idari hem de adli kolluk görevini polisimiz ve jandarmamız beraber yapar. İdari kolluk suç işlemesini önlemek demek. Bazen duruşunuz, oradaki varlığınız ile görünmek bile bir suçun önlenmesinde yardımcı ve katkı sağlamış olacaktır. Alacağınız tedbirlerle bulunduğunuz bölgenin güvenliğini sağlamış ve bir yerde de önleyici kuvvet olacaksınız. Devlet olarak önce önleyeceğiz. Ama önleyemediğimiz yerde olay olur olmaz hemen failleri yakalamak zorundayız. Bu çok Önemli bir iş... İşte görüyorsunuz kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız, kolordu ve MİT mensuplarıyla birlikte bölgede yaptığımız operasyonlarda bir tane terörist bırakmadık. Bazılarını etkisiz hale getirdik, bazılarını da adalete teslim ettik. Bu alanda başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri bakanlığımızın koordinesinde çok başarılı işler yapıyoruz. Tabii Şehitler veriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizleri onlara Mahçup etmesin."

'Her saat ayakta ve tetikte olacağız'

Çok iyi polis müdürlerine ve şeflerini ihtiyacın olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Bakın bir tarafımız Ortadoğu, güney sınırlarımız da devlet kalmadı. Bu yüzden askerimiz, polisimiz, Jandarmamız her saat tetikte ve dimdik ayakta olması lazım. Bu alanda gerçekten çok güçlü olmamız gerekiyor. Bunu salgın sürecinde de gördük. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız büyük bir destan yazdı. Allah hepsinden razı olsun. Bütün sağlık çalışanlarına minnettarız. Ama bu tedbirlerin uygulanmasında polisimiz jandarmamız ve belediye zabıtamız sıkı sıkı bir denetim yaptı. Eğer yapmazsak pandemi ile baş etmemiz mümkün değildi, iflas ederdik" şeklinde konuştu.

'Sadakatimiz devletimize olacak'

Vali Okay Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi atanacaksınız, maaşınızı devletten alacaksınız, bir dernekten, bir vakıftan, bir ne oluşumundan almayacaksınız. O zaman sadakatimiz devlete olacaktır. Anayasal değerlere olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Onun haricindeki işler bizi ilgilendirmez. Herkese eşit mesafede olacağız. Aslolan devlettir. Anayasal kurum ve kuruluşlara saygılı olmak bizim görevimiz ve vazifemizdir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu ülke bir Feto belası ile halen daha uğraşıp mücadele ediliyor. Kendi içimizde bu tür yapılanmalara katiyen müsaade etmeyeceğiz. Biz vatandaşımızın dinine, imanına, milliyetine, kimliğine saygı duyacağız. Alevi kardeşlerimizin emrindeyiz, onların yanındayız, Kürt kardeşlerimizin emrindeyiz, Türk kardeşlerimizin emrinde ve yanındayız ama bölücülüğe asla tahammülümüz yoktur. Devletimizin, milletimizin milli ve manevi değerlerine her zaman sonuna kadar saygılı olacağız. Zaten anayasal sistem de bunu gerektirir. Bunları ifade etmek isterim. 2 bin rakımda Anadolu Yaylasında 8 ay sizleri misafir ettik. Değerli kardeşlerim son olarak şunu söylemek istiyorum. Polis olarak atandınız. Ancak bu iş tecrübe işidir. 8 aylık hızlı eğitim verildi. Ama siz bu işi atandığınız illerde öğreneceksiniz. Çok iyi arkadaşlarla tanışacaksınız. Bu teşkilat ismi bilinmeyen kahramanlarla dolu. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ailelerinizle birlikte inşallah çok iyi görevler temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından silah başına gelen öğrenciler, meslek yeminleri edip kep attı. - ERZURUM

26. dönem polis adayları yemin etti
26. dönem polis adayları yemin etti
26. dönem polis adayları yemin etti
26. dönem polis adayları yemin etti
26. dönem polis adayları yemin etti
26. dönem polis adayları yemin etti
26. dönem polis adayları yemin etti
26. dönem polis adayları yemin etti
26. dönem polis adayları yemin etti
26. dönem polis adayları yemin etti

Türkiye, Pandemi, Erzurum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 26. dönem polis adayları yemin etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık 16:03 Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı 15:30 Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu 15:11 Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan 14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı 13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı 13:33 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı
Ölen oğlu için 13:30 Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi Veyis Ateş 11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
16:06 Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu
16:02 Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık
15:38 Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı
15:29 Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı
15:11 Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu
15:06 Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık
14:44 Hırvatistan hocası Dalic, Fenerbahçe'ye teknik adam olacağı iddialarını kaçamak cevapladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı
14:34 Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır
14:24 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız
Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu         
16:06
Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı         
15:38
Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin? Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin?         
15:25
Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık         
15:07
Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız         
14:25
Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş         
13:41
Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı         
13:33
Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti         
11:52
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı         
10:30
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 16:16:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 26. dönem polis adayları yemin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement