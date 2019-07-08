Son Dakika Haberleri: 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Kahraman, sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Büyükkılıç'ın belediyecilikteki engin tecrübesiyle kazandırdığı hizmetlere yenilerini ekleyeceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarete Vali Şehmus Günaydın ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile 24 ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de katıldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, İsmail Kahraman'a el dokuması seccade, Kahraman da Başkan Büyükkılıç'a ziyaretin anısına Meclis Başkanlığı döneminde bastırdığı iki ciltlik Osmanlı Devlet Tarihi adlı eseri hediye etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette 26. Dönem Meclis Başkanı Kahraman, Büyükşehir Belediyesi'nin şeref defterini de imzaladı. Kahraman, şeref defterindeki yazısında "Kendisiyle arkadaş olmaktan dolayı büyük bahtiyarlık duyduğum değerli dava insanı, hizmet ehli, muhterem Dr. Memduh Büyükkılıç beyefendi ile Kayseri ve ülke meselelerini mütalaa ettik. Belediyecilikte engin tecrübe sahibi değerli başkanımızın, kazandırdığı hizmetlere yenilerini katacağına inancım tamdır. Kendisine ve şahsında çalışma arkadaşlarına tebriklerimi ve hayırlı başarı dileklerimi sunuyorum. Cenabı Hak muvaffak kılsın. Devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:08 Kaynak: İHA
Memduh Büyükkılıç, İsmail Kahraman, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feci kaza: Aynı aileden 6 kişi yaralandı Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü Son dakika! 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 17:04:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]