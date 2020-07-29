26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

26 düzensiz göçmen kurtarıldı
MSB: "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de (SNMG-2 TU 01) görevli TCG Karaburun tarafından 28 Temmuz'da Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.
MSB: "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de (SNMG-2 TU 01) görevli TCG Karaburun tarafından 28 Temmuz'da Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:37
Kaynak: İHA
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