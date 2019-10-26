Son Dakika Haberleri: 26 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 26 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

26 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

52 dakika önce

26 Ekim 2019 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

26 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Afili Aşk

02:45 Yüzleşme

04:15 Gelinim Mutfakta

06:30 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Set Ekstra

15:00 Zalim İstanbul

18:45 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Recep İvedik

22:15 Recep İvedik

Recep İvedik, Kanal D, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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