26 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı
52 dakika önce
26 Ekim 2019 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Afili Aşk
02:45 Yüzleşme
04:15 Gelinim Mutfakta
06:30 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Set Ekstra
15:00 Zalim İstanbul
18:45 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Recep İvedik
22:15 Recep İvedik
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