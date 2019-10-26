26 Ekim 2019 Show Yayın Akışı
52 dakika önce
26 Ekim 2019 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:30 Çukur
03:40 Aşk Ağlatır
04:00 Aşk Ağlatır
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Mavi Boncuk
14:45 Sev Kardeşim
16:30 Turist
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
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