26 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 İleri Üçlü
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
05:00 A Milli Futbol Takımı Goller
05:15 Spor Atlası
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 İngiltere Premier Lig Özetler
07:45 Olimpiyat Yıldızları
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:55 Basketbol Süper Lig Karş.'Bahçeşehir Koleji - Tofaş'
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Basketbol Süper Lig Karş.'Bahçeşehir Koleji - Tofaş'
14:40 Spor Haftasonu
16:00 Avrupa Stüdyosu
16:50 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
17:45 Süper Lig Özetler
18:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
19:00 Spor Haftasonu
19:55 Basketbol Süper Lig Karş.'Frutti Extra Bursaspor - Anadolu E
20:45 Süper Lig Özetler
21:00 Basketbol Süper Lig Karş.'Frutti Extra Bursaspor - Anadolu E
21:45 Stadyum