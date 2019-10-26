Son Dakika Haberleri: 26 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 26 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

26 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

52 dakika önce

26 Ekim 2019 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

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Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 İleri Üçlü

02:00 Lig Raporu

02:30 Stadyum

05:00 A Milli Futbol Takımı Goller

05:15 Spor Atlası

05:25 Takvim Yaprakları

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 İngiltere Premier Lig Özetler

07:45 Olimpiyat Yıldızları

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:55 Basketbol Süper Lig Karş.'Bahçeşehir Koleji - Tofaş'

13:45 Süper Lig Özetler

14:00 Basketbol Süper Lig Karş.'Bahçeşehir Koleji - Tofaş'

14:40 Spor Haftasonu

16:00 Avrupa Stüdyosu

16:50 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

17:45 Süper Lig Özetler

18:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

19:00 Spor Haftasonu

19:55 Basketbol Süper Lig Karş.'Frutti Extra Bursaspor - Anadolu E

20:45 Süper Lig Özetler

21:00 Basketbol Süper Lig Karş.'Frutti Extra Bursaspor - Anadolu E

21:45 Stadyum

Trt, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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