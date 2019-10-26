26 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı
52 dakika önce
26 Ekim 2019 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
02:10 Kanıt
03:30 Sende Yap
04:30 Yalan Dünya
06:00 Kader Bağları
07:40 Geçmişin Gölgesinde
09:45 Çok Gezenti
10:45 Kadın Dokunuşu
12:15 Rehber
13:30 Sende Yap
13:30 Sen De Yap
14:30 Şans Kapıyı Kırınca
16:30 Çocuklar Duymasın
19:00 Kelime Oyunu
20:15 Muhteşem İkili
23:00 Son Silah
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