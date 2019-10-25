26 Ekim Hasta Hakları günü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hasta hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Hasta Hakları Birimi tarafından yatan hastalar ile ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına, "Hasta Hakları ve Sorumlulukları" ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor.

Ege Üniversitesi Hastanesinde hasta haklarına son derece önem verildiğini ve bu hakların gözetildiğini aktaran Hasta Hakları Birim Sorumlusu Oktay Aslan, "1998 yılından itibaren Türkiye'de hasta hakları yönetmelik gereği uygulandı. Ege Üniversitesi Hastanesi olarak hasta haklarını korumaya ve yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmeye oldukça önem veriyoruz. Bütün hizmetlerimiz Sağlık Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde kurulan İl Sağlık Müdürlüğündeki Hasta Hakları Kurulu kararları çerçevesinde işliyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de direkt bu kurula bağlıyız. Hastalarımız bir engelle, bir yetersizlikle karşılaştıkları zaman bunun çözümünü üretmek için bu haklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın televizyonlarda yayınladığı kamu spotlarından, hastalar ve hasta yakınları haklarını öğrenebiliyorlar. Bilgilendirme amaçlı Ege Üniversitesi Hastanesi'nin her yerinde hasta hakları hakkında bilgilendirme tabelaları asılıdır. Tüm bu bilgilendirmeler sayesinde hastalar haklarını öğrenip şikâyetlerini dile getiriyorlar bizler de en kısa sürede sorunun çözümü ile ilgili çalışıyoruz" dedi.

Hastalardan gelen şikâyet ve isteklerin çözüm süreciyle ilgili de bilgiler veren Aslan, "Hastanemiz büyük olduğu için çok fazla Anabilim Dalı var. Polikliniklerimiz çok yoğun çalışıyor ve gün içinde çok sayıda hastaya hizmet veriliyor. Doğal olarak hasta yoğunluğuna paralel çok fazla da şikâyet geliyor. Hasta Hakları Birimi ekibi olarak gelen şikâyetleri mümkün olduğu kadar hızlı çözmeye çalışıyoruz. Sekreterlerimiz sorunlarla ilgili gerekli yazışmaları yaparak gelen sorunları yerinde çözmeye çalışıyorlar. Şikâyetler doğrultusunda hastanede yapılması planlanan değişikliklerin, eksikliklerin neler olduğunu tespit ederek durumu ilgili birimlere aktarıyoruz ve sorunların çözümü üzerine çalışmalarda bulunuyoruz. En yoğun şikâyetler; randevu sistemi sorunları, hastanenin genel temizliği ve hasta mahremiyeti konularında geliyor. Bu konularda da gerekli rehberliği yapmaya çalışıyoruz. Hasta şikâyetleri ya hastanemizde bulunan formlar vasıtasıyla doldurulup bize iletiliyor ya da Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde bulunan formlar ile dile getiriliyor. Biz de gelen şikâyetleri ilgili klinik veya birime gönderiyoruz ve sorunun çözümü hakkında hastalarımıza geri dönüş yaparak bilgilendirmede bulunuyoruz" diye konuştu.