26 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç? - Son Dakika

Aşılama devam ederken Sağlık Bakanlığı internet sitesinde günlük vaka sayıları paylaşılmaktadır. Dün itibariyle artış gösteren vaka sayıları bugün kaç? Bu verilere göre, 26 Ekim Salı korona vaka sayısı ne kadar? Dünkü vaka sayısı kaç oldu?

25 EKİM KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 663 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 824 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 152 test yapıldı.

26 EKİM SALI KORONA VAKA SAYISI

Her gün "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden yayınlanan günlük olarak 25 Ekim'de 27 bin 663 vaka sayısı tespit edildi. 26 Ekim vaka sayılarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

2. DOZ AŞILAMA ORANLARI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,95 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 77,68 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi.