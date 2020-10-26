26 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

26 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

26.10.2020 09:23
26 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olmak için projeler üretiyoruz "Sporcu geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor""Sporcularımız şampiyona yakın düzeyde oynuyorlar""Dünyanın en iyi sporcularını yetiştirdiğimizi gösterdik" "Türk tenisçilerinin daha da değer...

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olmak için projeler üretiyoruz

"Sporcu geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor"

"Sporcularımız şampiyona yakın düzeyde oynuyorlar""Dünyanın en iyi sporcularını yetiştirdiğimizi gösterdik" "Türk tenisçilerinin daha da değer kazanmasını istiyoruz""Uluslararası turnuvalar olmazsa olmazlarımızdan""Olimpiyatları zorlayan sporcularımız kendi evinde oynayarak puan alıp şampiyon almayı zorlayacaktır"

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Kapatılan kulüpler yeniden açılıyor"Milli takım antrenörleri belirli aralıklarla Güneydoğu'ya giderek güreşçilere antrenman yaptıracaklar"

SÜPER LİG20.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş20.00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor

GALATASARAYSarı-kırmızılı takım günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇESarı-Lacivertli takım 2 gün izin yapacak

TFF 1'İNCİ LİG19.00 Beypiliç Boluspor - Menemenspor19.00 Akhisarspor - Bursaspor

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi20.00 Beşiktaş - Anadolu Efes

TENİSCumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nde başlıyor.

AVRUPA'DAN FUTBOL22.45 Milan - Roma (Hakan Çalhanoğlu)

23.00 Levante - Celta Vigo ( Emre Mor, Okay Yokuşlu)


Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı, Spor Toto Süper Lig, Sporcu, Tenis, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 26 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

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