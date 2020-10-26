26 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olmak için projeler üretiyoruz
"Sporcu geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor""Sporcularımız şampiyona yakın düzeyde oynuyorlar""Dünyanın en iyi sporcularını yetiştirdiğimizi gösterdik" "Türk tenisçilerinin daha da değer kazanmasını istiyoruz""Uluslararası turnuvalar olmazsa olmazlarımızdan""Olimpiyatları zorlayan sporcularımız kendi evinde oynayarak puan alıp şampiyon almayı zorlayacaktır"
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Kapatılan kulüpler yeniden açılıyor"Milli takım antrenörleri belirli aralıklarla Güneydoğu'ya giderek güreşçilere antrenman yaptıracaklar"
SÜPER LİG20.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş20.00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor
GALATASARAYSarı-kırmızılı takım günü izinli geçirecek.
FENERBAHÇESarı-Lacivertli takım 2 gün izin yapacak
TFF 1'İNCİ LİG19.00 Beypiliç Boluspor - Menemenspor19.00 Akhisarspor - Bursaspor
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi20.00 Beşiktaş - Anadolu Efes
TENİSCumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nde başlıyor.
AVRUPA'DAN FUTBOL22.45 Milan - Roma (Hakan Çalhanoğlu)
23.00 Levante - Celta Vigo ( Emre Mor, Okay Yokuşlu)
- Kaynak: DHA
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