26 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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26 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

26.09.2022 06:43
26 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

26 Eylül 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Faroe Adaları - Türkiye

03:45 Milli Maç Özel

05:15 Spor Artı

06:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:35 Uefa Uluslar Ligi Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Uefa Uluslar Ligi Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol

23:00 Stadyum

YORUMLAR
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Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından - Stefan Kuntz (1) Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından - Stefan Kuntz (1) Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından
Kaynak: InterSinema.com

Faroe Adaları, Türkiye, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 26 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 26 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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