Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Faroe Adaları - Türkiye
03:45 Milli Maç Özel
05:15 Spor Artı
06:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:35 Uefa Uluslar Ligi Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Uefa Uluslar Ligi Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol
23:00 Stadyum
Son Dakika › TV › 26 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika