26 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 2'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti

Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı